Percorsi di Natale a Mezzano Animazioni e festa in piazza
Mezzano si prepara a vivere un Natale ricco di magia e tradizione con i Percorsi di Natale 2025. Durante dieci giorni di eventi, animazioni e appuntamenti culturali, il paese si trasforma in un incantevole scenario festivo, offrendo momenti di aggregazione e divertimento per tutte le età. Un'occasione speciale per immergersi nello spirito natalizio e condividere emozioni in famiglia.
Mezzano teatro di dieci giorni di festa e appuntamenti culturali per tutta la famiglia con i Percorsi di Natale 2025. Sono in programma mostre, presentazioni letterarie, mercatini e una grande festa in piazza. Sarà proprio piazza della Cooperazione a ospitare la maggior parte degli eventi all'aperto con l'inaugurazione, domenica 14 dicembre, della Mostra dei Presepi, alle 11. Inaugurazione allietata dal trio musicale 'Joli&Co' con Licia Spazzoli, Giorgia Venditto e Giacomo Ambrosini. Tutto il giorno, dalle 10, sia l'animazione per bambini con Tata Fata e il Mercatino Creativo con Babbo Natale per i più piccoli.
