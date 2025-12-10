Percorsi 4+2 2026 27 | prorogata al 22 dicembre la presentazione dei progetti NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 22 dicembre 2025 la scadenza per la presentazione dei progetti relativi ai Percorsi 4+2 2026/27, in conformità con il Decreto Ministeriale n. 221. Questa misura permette alle istituzioni scolastiche di completare le candidature per i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale dell’anno scolastico 2026/27.

Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 221 del 14 novembre 2025, relativo all'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico 20262027, il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica la proroga della scadenza per la presentazione delle candidature.

Filiera 4+2, candidature delle scuole entro il 10 dicembre 2025 per l’attivazione dei percorsi a.s. 2026/27 - Con nota del 21 novembre 2025 il MIM ha fornito indicazioni ali USR e ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didatticidelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione tecnica e profession ... Riporta tecnicadellascuola.it