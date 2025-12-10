Perché solo stando unita l'Europa può evitare di essere schiacciata da USA e Russia | l'analisi del filosofo

In un contesto di crescenti tensioni internazionali e crisi globali, l'Europa deve rafforzare la propria unità per preservare la propria autonomia e sicurezza. Mauro Ceruti, filosofo del pensiero complesso, sottolinea come solo una Unione Europea più coesa possa contrastare le pressioni di Stati come USA e Russia e evitare una deriva imperialista.

L’intervista di Fanpage.it a Mauro Ceruti, teorico del pensiero complesso: "Tra sovranismi, crisi globali e potenze ostili al multilateralismo, solo un’Ue più integrata può evitare una deriva imperiale". L’Europa, unica istituzione capace di imporre regole ai giganti digitali può ancora contrapporsi alla “paura della complessità” che sta soffocando il pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

