Perché oggi la raccolta dei rifiuti e non solo a Milano potrebbe saltare

A Milano, la raccolta dei rifiuti potrebbe subire interruzioni a causa di uno sciopero generale nel settore ambientale, coinvolgendo anche i dipendenti di Amsa, la società incaricata del servizio. Questa situazione rischia di causare accumuli di spazzatura fuori dai condomini e dalle abitazioni, evidenziando le possibili conseguenze di una protesta collettiva sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

