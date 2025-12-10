Perché oggi la raccolta dei rifiuti e non solo a Milano potrebbe saltare
A Milano, la raccolta dei rifiuti potrebbe subire interruzioni a causa di uno sciopero generale nel settore ambientale, coinvolgendo anche i dipendenti di Amsa, la società incaricata del servizio. Questa situazione rischia di causare accumuli di spazzatura fuori dai condomini e dalle abitazioni, evidenziando le possibili conseguenze di una protesta collettiva sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
La spazzatura fuori dai condomini e dalle abitazioni di Milano oggi potrebbe non essere ritirata. Si tratta dell'effetto dello sciopero generale indetto per il settore ambientale a cui hanno dato adesione anche i dipendenti di Amsa, la società che si occupa dalla raccolta rifiuti e dello.
