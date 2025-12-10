Perché nel programma di Caterina Balivo non ci sono gli addobbi? Non c’entrano i soldi | il motivo inaspettato

Nelle ultime settimane gli spettatori de La volta buona hanno sollevato un quesito che ha rapidamente acceso la curiosità del web: perché nello studio del programma di Caterina Balivo non c’è traccia di un albero di Natale o di una qualsiasi decorazione festiva, nonostante il periodo? Di fronte alle domande del pubblico, la conduttrice aveva risposto sui social con una spiegazione spiazzante, che sembrava ricondurre tutto a un problema di budget. Tuttavia, dietro quell’assenza tanto evidente quanto insolita, si nasconde una motivazione molto più articolata. Niente addobbi natalizi per Caterina Balivo: qual è la verità?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

