Nelle ultime settimane gli spettatori de La volta buona hanno sollevato un quesito che ha rapidamente acceso la curiosità del web: perché nello studio del programma di Caterina Balivo non c’è traccia di un albero di Natale o di una qualsiasi decorazione festiva, nonostante il periodo? Di fronte alle domande del pubblico, la conduttrice aveva risposto sui social con una spiegazione spiazzante, che sembrava ricondurre tutto a un problema di budget. Tuttavia, dietro quell’assenza tanto evidente quanto insolita, si nasconde una motivazione molto più articolata. Niente addobbi natalizi per Caterina Balivo: qual è la verità?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Perché nel programma di Caterina Balivo non ci sono gli addobbi? Non c’entrano i soldi: il motivo inaspettato