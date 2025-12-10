Perché la svolta nelle indagini su Sempio potrà arrivare dalla mappa 3D della villetta di Garlasco

A pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre sul delitto di Garlasco, l’attenzione è rivolta alle potenzialità della mappa 3D della villetta di Garlasco. Questa tecnologia potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini su Andrea Sempio, offrendo nuove prospettive e dettagli utili per chiarire la dinamica dei fatti e avvicinarsi alla verità.

Le poche novità degne di nota nelle indagini sul delitto di Garlasco - Ci sono alcune novità nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.