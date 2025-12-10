Perché la nuova regola sui naturalizzati cambia il volley mondiale | l’Italia non avrebbe avuto Tai Aguero e Osmany Juantorena!

Le nuove regole sulle naturalizzazioni nel volley mondiale segnano un cambiamento radicale, limitando la possibilità di giocare per più nazioni e impedendo il cambio di squadra dopo aver già rappresentato un Paese. Questa rivoluzione ha importanti ripercussioni, come l'impossibilità per l’Italia di schierare giocatori come Tai Aguero e Osmany Juantorena, modificando profondamente il panorama delle Nazionali.

Rivoluzione totale sul fronte delle Nazionali di volley con le nuove regole decisamente stringenti riguardanti le naturalizzazioni e il divieto di cambiare Paese di appartenenza se si è già giocato per una Federazione nel corso della propria carriera. I paletti fissati dalla FIVB hanno dato uno scossone a tutto l’ambiente e dal 2026 assisteremo a un profondo mutamento che condizionerà tutto il prossimo futuro a livello internazionale. Il punto cruciale del regolamento è il seguente: se un atleta ha rappresentato la propria Federazione d’origine in passato (attenzione: a qualsiasi livello, anche giovanile!) non potrà più cambiare Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it