Perché la nuova regola sui naturalizzati cambia il volley mondiale | l’Italia non avrebbe avuto Tai Aguero e Osmany Juantorena!
Le nuove regole sulle naturalizzazioni nel volley mondiale segnano un cambiamento radicale, limitando la possibilità di giocare per più nazioni e impedendo il cambio di squadra dopo aver già rappresentato un Paese. Questa rivoluzione ha importanti ripercussioni, come l'impossibilità per l’Italia di schierare giocatori come Tai Aguero e Osmany Juantorena, modificando profondamente il panorama delle Nazionali.
Rivoluzione totale sul fronte delle Nazionali di volley con le nuove regole decisamente stringenti riguardanti le naturalizzazioni e il divieto di cambiare Paese di appartenenza se si è già giocato per una Federazione nel corso della propria carriera. I paletti fissati dalla FIVB hanno dato uno scossone a tutto l’ambiente e dal 2026 assisteremo a un profondo mutamento che condizionerà tutto il prossimo futuro a livello internazionale. Il punto cruciale del regolamento è il seguente: se un atleta ha rappresentato la propria Federazione d’origine in passato (attenzione: a qualsiasi livello, anche giovanile!) non potrà più cambiare Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Inutile e dannosa. “Antisemitismo, perché una nuova legge potrebbe non servire” L’intervento di Milena Santerini, già coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo sul @Corriere Vai su X
Buongiorno, sono nuova nel gruppo e scrivo per chiedere un consiglio, perché mi sono chiesta :"Chi può aiutarmi se non chi fa dolci fatti in casa?". I dolci fatti in casa sono stati il mio tallone d'Achille, ma ora i miei figli iniziano a rimproverarmi questo. Non sono Vai su Facebook