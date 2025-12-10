Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia

L'episodio tra Bastoni e Wirtz in Champions League solleva dibattiti sulla differenza di interpretazione delle regole tra competizioni internazionali e italiane. La decisione di concedere il rigore evidenzia come il regolamento venga applicato in modo diverso a seconda del contesto, suscitando riflessioni sulle prassi e le interpretazioni delle scorrettezze sul campo.

Il regolamento su falli e scorrettezze parla chiaro. In Italia, forse, non avrebbero mai concesso la massima punizione per una situazione del genere. In Europa, invece, la rigida e molto fiscale applicazione del regolamento alimenta il dibattito.

