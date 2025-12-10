Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo

La crescente esportazione cinese, che ha raggiunto un record storico di oltre un trilione di dollari nel 2025, solleva preoccupazioni a livello globale. Questo trend di

La Cina ha segnato un nuovo record di export: il surplus da gennaio a novembre 2025 è stato di 1.076 miliardi di dollari, per la prima volta oltre la soglia materiale e psicologica del trilione. Un dato colossale che mostra le dinamiche complesse del mondo globalizzato in cui Pechino si muove. La Cina conquista i mercati globali. In primo luogo, segnala quanto la Cina sia ormai entrata in una fase sistemica di esportazioni ad alto valore aggiunto. Gli osservatori più attenti avevano dimenticato da tempo il mito del Made in China come sinonimo di prodotti a basso valore aggiunto e, cosa più importante, qualità scadente. 🔗 Leggi su It.insideover.com