Perché il 2026 sarà l’anno di Italia e Germania

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per Italia e Germania, in un contesto geopolitico in evoluzione. Dopo le tensioni legate alla recente strategia di sicurezza, è importante analizzare le potenzialità e le scelte future dell’Europa per rafforzare la propria posizione internazionale.

(Adnkronos) – Passato lo choc (anche un po’ esagerato) della Strategia di sicurezza nazionale trumpiana, è utile concentrarsi sulle carte che l'Europa può ancora giocarsi. Una di queste, inimmaginabile fino a poco tempo fa, è l’alleanza italo-tedesca, destinata a ridefinire gli equilibri europei in un contesto di instabilità interna francese e nuove geometrie politiche globali. Tra . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica