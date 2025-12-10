Perché il 2026 sarà l’anno di Italia e Germania

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per Italia e Germania, in un contesto geopolitico in evoluzione. Dopo le tensioni legate alla recente strategia di sicurezza, è importante analizzare le potenzialità e le scelte future dell’Europa per rafforzare la propria posizione internazionale.

(Adnkronos) – Passato lo choc (anche un po' esagerato) della Strategia di sicurezza nazionale trumpiana, è utile concentrarsi sulle carte che l'Europa può ancora giocarsi. Una di queste, inimmaginabile fino a poco tempo fa, è l'alleanza italo-tedesca, destinata a ridefinire gli equilibri europei in un contesto di instabilità interna francese e nuove geometrie politiche globali.

