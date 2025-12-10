Perché i figli della regina Camilla non trascorreranno il Natale 2025 a Sandringham

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tradizionale soggiorno natalizio della Royal Family a Sandringham, i figli di Camilla, Tom e Laura, non saranno presenti nel 2025. Questa assenza solleva curiosità e riflessioni sulle ragioni dietro questa decisione, che si discosta dalle consuetudini familiari e mette in evidenza i cambiamenti nelle dinamiche della famiglia reale britannica.

La Royal Family inglese trascorrerà il Natale a Sandringham come da tradizione ma tra gli invitati non ci saranno Tom e Laura, i figli di Camilla: ecco per quale motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Re Carlo perché i figli di Camilla saltano il Natale a Sandringham - Zazoom Social News

Laura e Tom Parker Bowles i figli della regina Camilla saltano il Natale a Sandringham | ecco perché - Zazoom Social News

perch233 figli regina camillaPerché i figli della regina Camilla non trascorreranno il Natale 2025 a Sandringham - La Royal Family inglese trascorrerà il Natale a Sandringham come da tradizione ma tra gli invitati non ci saranno Tom e Laura, i figli di Camilla: ecco ... Lo riporta fanpage.it

perch233 figli regina camillaLaura e Tom Parker Bowles, i figli della regina Camilla, saltano il Natale a Sandringham: ecco perché - Ad esempio Tom Parker Bowles ha appena fatto sapere che non saranno a Sandringham né lui né ... vanityfair.it scrive