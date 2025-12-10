Perché dopo la gioia del ritrovamento… Brutto momento per Tatiana Tramacere

Dopo la gioia del ritrovamento, emergono dettagli che complicano la vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. I recenti sviluppi hanno infatti cambiato il quadro iniziale, portando a riflettere su una realtà più complessa e difficile da interpretare.

Nei giorni scorsi i contorni del caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre, hanno iniziato a delinearsi in modo completamente diverso da quanto inizialmente immaginato. Per oltre una settimana si era temuto il peggio, soprattutto dopo la falsa notizia del ritrovamento di un corpo senza vita, che aveva alimentato sospetti e angoscia. Il nome di Dragos Ioan Gheromescu, l’amico trentenne della giovane, era finito al centro delle indagini con l’ipotesi di un possibile rapimento o addirittura di un omicidio. Ma il ricongiungimento di Tatiana con la sua famiglia ha cambiato radicalmente il quadro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it