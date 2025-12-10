Perché con il nuovo regolamento UE il governo Meloni può sbloccare i centri in Albania
Il nuovo regolamento dell'UE sull'asilo, con le sue procedure rafforzate e i return hubs nei Paesi terzi, potrebbe favorire la legittimazione dei centri in Albania promossi dal governo Meloni, aprendo nuovi scenari nella gestione dei flussi migratori e nelle politiche di frontiera europee.
Il nuovo regolamento Ue sull'asilo, che potenzia le procedure di frontiera e apre ai return hubs nei Paesi terzi, rischia di legittimare il modello dei centri in Albania voluto dal governo Meloni. Il rapporto della Fondazione Migrantes avverte però che questa esternalizzazione indebolisce diritti, controlli e garanzie fondamentali.
