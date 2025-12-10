Per Santa Lucia a Bari si preparano dei dolcetti a forma di occhio La storia

Baritoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Lucia, il 13 dicembre, molte regioni italiane celebrano con tradizioni gastronomiche uniche. A Bari, tra queste, si preparano dolcetti a forma di occhio, simbolo della ricorrenza. Questa festività, vicina al Natale, rappresenta un momento di condivisione e di preservazione delle antiche usanze, arricchendo il calendario delle tradizioni italiane con sapori e simbolismi speciali.

A poche settimane dal Natale, la ricorrenza di Santa Lucia è particolarmente sentita in molte zone d’Italia, e arriva il 13 dicembre con il consueto, interessante contorno di tradizioni gastronomiche. Una delle più emblematiche la scopriamo in Puglia; per la precisione a Bari, dove da tempo si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Urbino, abusi su una 15enne a Santa Lucia: la vittima ha una disabilità mentale. Accusati un 47enne e un 23enne (che le ha anche ceduto droga)

Poste Italiane: Villa Santa Lucia, l’ufficio postale torna operativo in versione “Polis” con i servizi Inps

Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana al ‘Santa Lucia’. Anticipo contro il Signa 1904

santa lucia bari preparanoBari, al Kursaal Santa Lucia va in scena il concerto di natale della Banda interforze - Grande partecipazione al Kursaal Santalucia per il Concerto Natalizio della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari ... Lo riporta trmtv.it