Per Santa Lucia a Bari si preparano dei dolcetti a forma di occhio La storia
A Santa Lucia, il 13 dicembre, molte regioni italiane celebrano con tradizioni gastronomiche uniche. A Bari, tra queste, si preparano dolcetti a forma di occhio, simbolo della ricorrenza. Questa festività, vicina al Natale, rappresenta un momento di condivisione e di preservazione delle antiche usanze, arricchendo il calendario delle tradizioni italiane con sapori e simbolismi speciali.
A poche settimane dal Natale, la ricorrenza di Santa Lucia è particolarmente sentita in molte zone d’Italia, e arriva il 13 dicembre con il consueto, interessante contorno di tradizioni gastronomiche. Una delle più emblematiche la scopriamo in Puglia; per la precisione a Bari, dove da tempo si. 🔗 Leggi su Baritoday.it
