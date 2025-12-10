Per ogni scontrino dieci centesimi di solidarietà | il supermercato sostiene un progetto di rigenerazione urbana
Al Conad Stadium di Forlì torna l’appuntamento natalizio con l’arte contemporanea e la solidarietà. Giovedì 11 dicembre alle 16,30 si inaugura la mostra “Diapason”, un evento che unisce cultura e beneficenza, sostenendo un progetto di rigenerazione urbana attraverso l’assegno di dieci centesimi di solidarietà per ogni scontrino.
Opere pittoriche, ceramiche, sculture, fotografie: torna l’appuntamento natalizio con l’arte contemporanea e la solidarietà al Conad Stadium di Forlì dove giovedì 11 dicembre alle 16,30 inaugura la mostra “Diapason”. Come tradizione, la mostra servirà anche per raccogliere fondi per una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
