Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti

Il test filtro di Medicina sta generando grande preoccupazione tra gli studenti, con molte domande di fisica considerate troppo difficili. Il Ministero dell’Università e della Ricerca sta valutando diverse soluzioni, tra cui il recupero crediti, per affrontare questa criticità e garantire un percorso più equo e trasparente per tutti i candidati.

Come risolvere il pasticciaccio del test filtro per la facoltà di Medicina con gli studenti cadute sulle pare difficilissime domande di Fisica? Il ministero dell'Università e della Ricerca lavora a una soluzione per uscire dal buco nero del semestre filtro di Medicina, in cui rischiano di essere inghiottito l'80% degli aspiranti camici bianchi. Anche il secondo appello sembrerebbe essere andato malissimo con proteste, denunce di presunti brogli e probabili ricorsi. L'ipotesi più concreta, attualmente sul tavolo del Mur, prevede l'inserimento in graduatoria di tutti i candidati, anche di coloro che non abbiano raggiunto la sufficienza – il "18" – in tutte e tre le prove, a condizione però di recuperare successivamente i crediti formativi mancanti.

