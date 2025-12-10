Per entrare negli Usa bisognerà mostrare l’attività sui social degli ultimi 5 anni E vale anche per i turisti italiani
Il Customs and Border Protection (CBP) propone di richiedere ai viaggiatori, italiani inclusi, di mostrare l’attività sui social media degli ultimi cinque anni per entrare negli Stati Uniti. Questa misura, attualmente in fase di proposta, mira a rafforzare i controlli e la sicurezza alle frontiere statunitensi, introducendo nuovi requisiti per i viaggiatori internazionali.
Al momento è una proposta del Customs and Border Protection (Cbp), l’Agenzia americana per la protezione delle frontiere. Ma il contenuto della misura è molto rilevante: gli Stati Uniti chiederanno a tutti i turisti stranieri di fornire i dati relativi agli ultimi cinque anni di attività sui social media per poter entrare nel Paese. Una proposta, pubblicata sul Federal Register, che renderebbe così obbligatorio il controllo dei profili online anche per i visitatori che provengono dagli Stati che normalmente non necessitano di visto, come Regno Unito e Paesi dell’ Unione europea, Italia compresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
