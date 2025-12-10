Per dimostrare che l' androide T800 funziona davvero il Ceo di EngineAI si è sacrificato in prima persona
Il mondo della robotica sta vivendo una svolta significativa con la dimostrazione pratica dell'efficacia dell'androide T800. Per attestare la sua funzionalità, il CEO di EngineAI si è sottoposto a un gesto simbolico, segnando un passo importante verso l'innovazione tecnologica e il futuro dell'intelligenza artificiale.
I l mondo della robotica è appena entrato in una nuova era, e lo ha fatto con un calcio spettacolare. Zhao Tongyang, il Ceo di EngineAI, stanco delle voci di corridoio, ha deciso che l’unico modo per dimostrare l’autenticità e la potenza del suo androide T800 era metterlo alla prova. E la prova è stata. fisica. Nel video diffuso online, l’imprenditore, protetto da un’armatura imbottita, si lancia contro il robot. Ma è il T800 a prendere immediatamente il controllo della situazione: in pochi secondi, l’androide sferra un potente calcio che scaraventa il dirigente a terra senza alcuno sforzo apparente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
“Non è necessario vincere il campionato per dimostrare le proprie capacità in F1 e credo che Max ne sia l’esempio perfetto“. - Oscar Piastri in conferenza stampa #MemasGP #MaxVerstappen #RedBull #F1 #AbuDhabiGP - facebook.com Vai su Facebook
Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi lopinionista.it
Quando il Natale pesa di più: anziani soli e comunità che li accolgono sbircialanotizia.it
Aggressione al giornalista della Stampa Andrea Joly, condanna a un anno di carcere per 4 militanti di ... ilfattoquotidiano.it
Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia: indagini in corso 2anews.it
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato lortica.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it