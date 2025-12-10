Per dimostrare che l' androide T800 funziona davvero il Ceo di EngineAI si è sacrificato in prima persona

Il mondo della robotica sta vivendo una svolta significativa con la dimostrazione pratica dell'efficacia dell'androide T800. Per attestare la sua funzionalità, il CEO di EngineAI si è sottoposto a un gesto simbolico, segnando un passo importante verso l'innovazione tecnologica e il futuro dell'intelligenza artificiale.

I l mondo della robotica è appena entrato in una nuova era, e lo ha fatto con un calcio spettacolare. Zhao Tongyang, il Ceo di EngineAI, stanco delle voci di corridoio, ha deciso che l'unico modo per dimostrare l'autenticità e la potenza del suo androide T800 era metterlo alla prova. E la prova è stata. fisica. Nel video diffuso online, l'imprenditore, protetto da un'armatura imbottita, si lancia contro il robot. Ma è il T800 a prendere immediatamente il controllo della situazione: in pochi secondi, l'androide sferra un potente calcio che scaraventa il dirigente a terra senza alcuno sforzo apparente.