Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto

Da oggi sarà possibile ottenere il certificato di malattia anche tramite visita da remoto. Questa novità semplifica il processo, permettendo ai pazienti di ricevere il documento senza doversi recare fisicamente dall'ambulatorio del medico di famiglia, anche in caso di febbre alta o altre condizioni che rendono difficile uscire di casa.

Ammalato, magari alle prese con la febbre alta, eppure costretto a uscire di casa per recarsi nell'ambulatorio del medico di famiglia per ottenere il certificato di malattia per giustificare l'assenza dal posto di lavoro. Chi ha la necessità di "mettersi in mutua", come si usa dire, fino ad oggi ha avuto solo due alternative: andare dal proprio dottore di base o chiedere una visita domiciliare, non sempre semplice da ottenere. Ma ora si cambia. Dal 18 dicembre basterà sottoporsi a una visita da remoto per attestare lo stato di malattia. Lo stabilisce l'articolo 58 del disegno di legge sulle semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it