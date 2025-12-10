Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto | cosa succede per lavoratori e medici dal 18 dicembre

Dal 18 dicembre, il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite visite da remoto, semplificando le procedure per lavoratori e medici. Questa novità consente di ottenere il giustificativo di assenza per motivi di salute senza dover recarsi in ambulatorio o richiedere visite domiciliari, rendendo più agevole la gestione delle assenze lavorative.

