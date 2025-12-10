Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto | cosa succede per lavoratori e medici dal 18 dicembre
Dal 18 dicembre, il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite visite da remoto, semplificando le procedure per lavoratori e medici. Questa novità consente di ottenere il giustificativo di assenza per motivi di salute senza dover recarsi in ambulatorio o richiedere visite domiciliari, rendendo più agevole la gestione delle assenze lavorative.
Il giustificativo dell'assenza per motivi di salute si potrà ottenere anche a distanza, senza recarsi in ambulatorio o chiedere una visita a domicilio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Lavoro, la televisita medica basterà per avere un certificato di malattia ilsalvagente.it/2025/12/09/lav… Vai su X
Dal 18 dicembre sarà possibile ottenere il certificato di malattia anche con una visita da remoto. Una novità che modifica la prassi per lavoratori e medici, con effetti diretti sull’organizzazione del sistema sanitario. Cosa cambia per i lavoratori. - facebook.com Vai su Facebook
Certificato medico da casa: ecco come funziona la nuova televisita - Dal 18 dicembre sarà possibile ottenere il certificato medico con una televisita. Lo riporta blogsicilia.it
Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro" tgcom24.mediaset.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it