Peppino Mazzotta torna con un nuovo adattamento dell' Orestea di Eschilo per due date al teatro Bonci

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppino Mazzotta torna sul palcoscenico con un nuovo adattamento dell'Orestea di Eschilo, in scena al Teatro Bonci nelle serate di 12 e 13 dicembre. Dopo il successo di interpretazioni televisive, l’attore si cimenta ora con questa celebre tragedia classica, offrendo al pubblico un coinvolgente spettacolo teatrale.

Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell’ispettore Fazio nella serie Il commissario Montalbano tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, venerdì 12 e sabato 13 dicembre (ore 20.30) presenta al teatro Bonci "Radio Argo Suite", una riscrittura originale in forma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Peppino Mazzotta è Alan Turing nello spettacolo "Enigma" diretto da Giovanni Anfuso

Ricerca: «peppino mazzotta ha fatto una serie su prime video» - Il film di James Gunn apre le porte al nuovo DCUniverse e il regista racconta alcuni retroscena, come ad esempio il fatto che il tono del films'ispira al fumetto All- Scrive fantascienza.com