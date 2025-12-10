Peppino Mazzotta torna con un nuovo adattamento dell' Orestea di Eschilo per due date al teatro Bonci
Peppino Mazzotta torna sul palcoscenico con un nuovo adattamento dell'Orestea di Eschilo, in scena al Teatro Bonci nelle serate di 12 e 13 dicembre. Dopo il successo di interpretazioni televisive, l’attore si cimenta ora con questa celebre tragedia classica, offrendo al pubblico un coinvolgente spettacolo teatrale.
Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell'ispettore Fazio nella serie Il commissario Montalbano tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, venerdì 12 e sabato 13 dicembre (ore 20.30) presenta al teatro Bonci "Radio Argo Suite", una riscrittura originale in forma.
Peppino Mazzotta è Alan Turing nello spettacolo "Enigma" diretto da Giovanni Anfuso
