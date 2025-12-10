Peppe Iodice torna con altre date al Teatro Cilea in Ho visto Maradona

2anews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con nuove date di “Ho visto Maradona”, consolidando il successo della stagione teatrale 2025-2026. Dopo il primo week end, l’artista riprende il suo spettacolo, attirando ancora più pubblico e registrando un record di presenze.

Record per Peppe Iodice. Dopo il successo del primo week end torna con altre quattro date al Teatro Cilea in “Ho visto Maradona” Prosegue a gonfie vele la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out di Peppe Barra, gli esordi promettenti della Cilea Academy, l’esplosiva performance di Aurora Leone e . 🔗 Leggi su 2anews.it

peppe iodice torna con altre date al teatro cilea in ho visto maradona

© 2anews.it - Peppe Iodice torna con altre date al Teatro Cilea in “Ho visto Maradona”

Peppe Iodice in scena al Massimo con “Ho visto Maradona”

Via alle riprese di "Mi batte il corazon", il primo film di Peppe Iodice

Peppe Iodice sul set di ‘Mi batte il corazón’: oggi il primo ciak

peppe iodice torna dateSPETTACOLI - "Ho visto Maradona", dopo il successo del weekend Peppe Iodice torna con altre quattro date al Teatro Cilea - Dopo il sold out di Peppe Barra, gli esordi promettenti della Cilea Academy, l’esplosiva performance di Aurora Leone e ... Come scrive napolimagazine.com