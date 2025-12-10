Pensioni | chi guadagna meno ci andrà ancora più tardi la trappola per 5 milioni di lavoratori

Dal 2028, cinque milioni di lavoratori italiani con redditi bassi rischiano di dover lavorare fino a cinque mesi in più per andare in pensione. La crescente età pensionabile e le nuove normative creano una vera e propria trappola, che colpisce in particolare chi ha redditi più bassi e si trova già in condizioni di precarietà.

In pensione sempre più tardi. Anche oltre il "normale" aumento dell'età pensionabile. Una trappola che rischia di coinvolgere cinque milioni di lavoratori italiani con redditi bassi, che dal 2028 rischiano di dover lavorare cinque mesi in più per poter raggiungere il minimale contributivo.

