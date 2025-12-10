Pensioni 2026 proroga Opzione Donna | ultime novità

Le ultime novità sulla proroga di Opzione Donna nel 2026 emergono dalle aggiornate fonti del Comitato Opzione Donna Social, guidato da Orietta Armiliato. In questo articolo vengono riassunte le principali evoluzioni e le proposte più recenti riguardanti la riforma delle pensioni, con particolare attenzione alle novità che stanno emergendo nelle ultime ore.

In questi giorni le ultime novità circa la riforma delle pensioni e gli emendamenti presentati su Opzione donna, arrivano come sempre dalla fondatrice nonché amministratrice del Comitato Opzione donna Social, Orietta Armiliato, che sul gruppo riporta con minuzia di particolari ogni singola evoluzione o proposta che sta avanzando nelle ultime ore. L a speranza delle lavoratrici resta quella di vedere ripristinata la misura pensionistica Opzione donna, il sogno invece é che la stessa venga ripristinata con i requisiti originari. Ricordiamo che allo stato attuale se non passassero emendamenti alla Ldb Opzione donna risulterebbe solo un ricordo, e la misura cancellata.