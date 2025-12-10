Pensioni 2026 | cosa cambierà davvero? Tra misure in scadenza nuove rivalutazioni e un sistema che torna alle regole strutturali
Il 2026 rappresenta un momento cruciale per il sistema pensionistico italiano, con importanti cambiamenti in arrivo. Tra scadenze di misure temporanee, nuove rivalutazioni e il ritorno a regole più strutturali, il settore previdenziale si prepara a un passaggio significativo volto a garantire maggiore stabilità e sostenibilità.
Il 2026 si preannuncia come un anno di passaggio importante per il sistema previdenziale italiano. Dopo diverse stagioni segnate da misure temporanee e scadenze annuali, la legge di bilancio in discussione punta a riportare maggiore stabilità, riducendo il ricorso a strumenti straordinari pensati per consentire l’ uscita anticipata dal lavoro. Questo processo, però, apre anche nuovi interrogativi per chi si avvicina alla pensione e sperava in ulteriori proroghe. Quota 103 e Opzione Donna: verso l’addio nel 2026?. Secondo il testo approdato in Commissione Bilancio al Senato, sia Quota 103, che permetteva di andare in pensione con almeno 62 anni d’età e 41 anni di contributi, sia Opzione Donna, riservata alle lavoratrici con almeno 35 anni di versamenti, non risultano più previste per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cosa può imparare l'Italia dalla lezione tedesca sulle pensioni. Di Giuliano Cazzola Vai su X
Pensioni, come si uscirà dal lavoro nel 2026? Da Quota 103 a Opzione donna, la guida completa - Dal 2026 cambiano gli strumenti per andare in pensione prima dell’età ordinaria, in un contesto che la legge di bilancio attuale disegna come di ritorno a regole ... Lo riporta ilmattino.it
