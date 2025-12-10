Pensione sempre più lontana | in Veneto un lavoratore su quattro ha più di 54 anni

In Veneto, un quarto dei lavoratori ha più di 54 anni, equivalenti a circa 560 mila persone. Questa crescente presenza di lavoratori anziani riflette le sfide legate al mercato del lavoro e alle prospettive di pensionamento nella regione. La situazione evidenzia come l’età media dei dipendenti stia aumentando, influenzando le dinamiche occupazionali e previdenziali locali.

Sono 560 mila in Veneto i lavoratori che hanno più di 54 anni di età, ovvero il 25% del totale degli occupati. Un valore in linea con la media nazionale e tra i più alti in Europa, che negli ultimi vent'anni è quasi triplicato (erano 200 mila nel 2004). In tale periodo, il peso dei lavoratori tra.

L'aumento di tre mesi per l'accesso alla pensione nel 2028, previsto sulla base della crescita dell'aspettativa di vita, non basterà per lasciare il lavoro per chi ha una retribuzione inferiore al minimale contributivo, pari a 12.551 euro nel 2025.