Pensione sempre più lontana | in Veneto un lavoratore su quattro ha più di 54 anni

In Veneto, un quarto dei lavoratori ha più di 54 anni, equivalenti a circa 560 mila persone. Questa crescente presenza di lavoratori anziani riflette le sfide legate al mercato del lavoro e alle prospettive di pensionamento nella regione. La situazione evidenzia come l’età media dei dipendenti stia aumentando, influenzando le dinamiche occupazionali e previdenziali locali.

Sono 560 mila in Veneto i lavoratori che hanno più di 54 anni di età, ovvero il 25% del totale degli occupati. Un valore in linea con la media nazionale e tra i più alti in Europa, che negli ultimi vent'anni è quasi triplicato (erano 200 mila nel 2004). In tale periodo, il peso dei lavoratori tra.

