Pelago prosegue l’installazione di contenitori digitali Dal 1 gennaio in vigore la Taric
A Pelago prosegue l'installazione dei contenitori digitali, un passo importante verso la modernizzazione della gestione dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema di raccolta nel Comune.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Procede l'installazione dei nuovi contenitori digitali nel comune di Pelago, dove dal 1 gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric ). Il nuovo sistema di tariffazione, infatti, è accompagnato dall’arrivo dei cassonetti digitali, apribili, dal nuovo anno, soltanto con la chiavetta A-pass di Plures Alia o tramite Aliapp, strumenti personali che permettono di associare ogni conferimento all’utenza di riferimento. Nel comune di Pelago ad oggi sono stati collocati circa 200 contenitori distribuiti in 30 postazioni: il 40% della dotazione prevista per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
SI.EVO: un successo oltre ogni aspettativa per il festival dell'olio in Valdisieve La prima edizione consacra l'olio extra vergine d'oliva come protagonista del territorio, grazie alla sinergia tra Pontassieve, Pelago e Rufina e al coinvolgimento di oltre 20 aziende a Vai su Facebook
