Pelago prosegue l’installazione di contenitori digitali Dal 1 gennaio in vigore la Taric

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pelago prosegue l'installazione dei contenitori digitali, un passo importante verso la modernizzazione della gestione dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema di raccolta nel Comune.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Procede l'installazione dei nuovi contenitori digitali nel comune di Pelago, dove dal 1 gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric ). Il nuovo sistema di tariffazione, infatti, è accompagnato dall’arrivo dei cassonetti digitali, apribili, dal nuovo anno, soltanto con la chiavetta A-pass di Plures Alia o tramite Aliapp, strumenti personali che permettono di associare ogni conferimento all’utenza di riferimento. Nel comune di Pelago ad oggi sono stati collocati circa 200 contenitori distribuiti in 30 postazioni: il 40% della dotazione prevista per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

