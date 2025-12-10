Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi rintracciata la conducente dell’auto fuggita

Un pedone è stato travolto due volte in piazza Leopardi da un’auto poi fuggita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e, grazie alle indagini dell’Infortunistica della polizia locale, hanno rintracciato il veicolo coinvolto, trovato in corso Italia. La dinamica dell’incidente e l’identificazione della conducente sono al centro delle attività investigative in corso.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia locale hanno scovato l’auto, potenzialmente coinvolta nell’investimento, in corso Italia. La donna che la guidava, 76 anni, ha detto di non essersi accorta di nulla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita

Monza, 23 novembre 2025 – Mezzo secolo fa. L’ultima volta in cui era stato primo in classifica era ... ? ilgiorno.it - Zazoom Social News

Pedone travolto due volte in piazza Leonardo da Vinci: 79enne in condizioni gravissime - A Genova un 79enne è stato investito da un’auto pirata e poi travolto da un secondo veicolo ad Albaro: estratto dai Vigili del Fuoco, è grave al San Martino. Riporta ligurianotizie.it

Albaro, pedone investito due volte in piazza Leonardo Da Vinci: è gravissimo - Albaro, pedone investito due volte in piazza Leonardo Da Vinci: è gravissimo ... msn.com scrive

Travolto all’alba e lasciato a terra: pedone in fin di vita Vai su X

+ + + Pedone travolto e ucciso sulle strisce: tragedia a Santa Maria del Rovere + + + - facebook.com Vai su Facebook