Paula Badosa a Dubai insieme a Jacopo Vasamì 17enne talento del tennis italiano | le foto virali

Il 9 dicembre, Jacopo Vasamì, giovane promessa del tennis italiano, si è allenato a Dubai insieme a Paula Badosa. L'evento ha attirato l'attenzione, con foto virali che hanno condiviso il momento speciale tra i due atleti, segnando un passo importante nella carriera del talento 17enne, che nel 2025 ha già esordito tra i grandi partecipando agli Internazionali di Roma.

Non è stato un allenamento come tutti gli altri quello di ieri, 9 dicembre, per Jacopo Vasamì, talento 17enne del tennis italiano che nel 2025 si è affacciato tra i grandi giocando le qua l ificazioni agli Internazionali di Roma perse contro Cameron Norrie in due set. Vasamì si è infatti allenato a Dubai con Paula Badosa, famosa tennista 28enne che nel 2022 è arrivata fino alla posizione numero 2 del ranking Wta. A testimoniarlo è stata proprio Badosa, che ha diffuso video e foto sui social insieme al tennista italiano scrivendo: "Il piccolo Jacopo Vasamì", taggandolo su Instagram. I due sono " legati " da una terza persona: Vasamì è infatti il fidanzato di Jana Badosa, sorella di Paula.