Patuelli da Ravenna all’Europa | Quel che serve è una costituzione
Patuelli a Ravenna sottolinea l’importanza di una vera costituzione europea, evidenziando come l’euro rappresenti la più grande vittoria dell’UE, affermandosi come seconda moneta mondiale. Ricorda che l’Unione Europea è principalmente un mercato comune, non un’entità politica unificata, e invita a riconoscere i limiti e le possibilità di questa struttura.
L’euro è stata la maggiore vittoria dell’Unione e in 25 anni si è affermato come seconda moneta dopo il dollaro e non si può chiedere all’Unione Europea quello che non può dare: non è un’unione politica ma un mercato comune con qualche istituzione. È stata a tutto campo la riflessione che Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell’Abi, ha esternato sollecitato dalle domande di Agnese Pini. Patuelli è partito dal "fastidio" che Alexis de Tocqueville – un filosofo, politico e giurista francese di pieno Ottocento considerato uno degli storici e studiosi più importanti del pensiero liberale classico e conservatore e autore del fondamentale studio su ‘La democrazia in America’ – "proverebbe per quel che succede oggi in America, dove impera la pena di morte e la democrazia è sempre più in pericolo in un mondo decisamente più arretrato di quello europeo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’ideatore Patuelli: "Il museo è un luogo dinamico e innovativo che attrae i visitatori. Occorre però sollecitare le Ferrovie per una corsa diretta tra Ravenna e Firenze". - facebook.com Vai su Facebook
Patuelli da Ravenna all’Europa: "Quel che serve è una costituzione" - Il presidente dell’Abi e del gruppo La Cassa di Ravenna: "Rigoroso silenzio sulla legge di bilancio". Si legge su ilrestodelcarlino.it
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it