Patuelli da Ravenna all’Europa | Quel che serve è una costituzione

L'euro è stata la maggiore vittoria dell'Unione e in 25 anni si è affermato come seconda moneta dopo il dollaro e non si può chiedere all'Unione Europea quello che non può dare: non è un'unione politica ma un mercato comune con qualche istituzione. È stata a tutto campo la riflessione che Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell'Abi, ha esternato sollecitato dalle domande di Agnese Pini. Patuelli è partito dal "fastidio" che Alexis de Tocqueville – un filosofo, politico e giurista francese di pieno Ottocento considerato uno degli storici e studiosi più importanti del pensiero liberale classico e conservatore e autore del fondamentale studio su 'La democrazia in America' – "proverebbe per quel che succede oggi in America, dove impera la pena di morte e la democrazia è sempre più in pericolo in un mondo decisamente più arretrato di quello europeo".