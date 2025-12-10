Patrick Zaki è diventato papà | le foto con mamma Reny e il piccolo Wedd
Patrick Zaki, attivista e studente egiziano, è diventato padre. La nascita del suo primo figlio, Wedd, avvenuta l’8 dicembre, ha portato gioia nella sua famiglia. Zaki, residente a Bologna, condivide momenti speciali con la moglie Reny, mentre il piccolo riempie la loro casa di felicità e affetto.
Fiocco azzurro in casa di Patrick Zaki. L’attivista 34enne che vive a Bologna è diventato papà. Il piccolo Wedd è nato l’8 dicembre. Data che, per un dono del destino, coincide con la liberazione temporanea di Zaki dal carcere in Egitto: dopo 22 mesi di detenzione, infatti, l’8 dicembre 2020, lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Patrick Zaki a Fanpage.it: “L’Egitto fa il doppio gioco su Gaza, aiuta la Flotilla ma arresta i manifestanti”
Bologna assediata dai pro-Pal: in mezzo al corteo Patrick Zaki
Il ritorno stonato di Patrick Zaki
https://www.nouseurope.eu/attualita2/910-la-liberta-il-vero-privilegio-di-vivere-nellunione-europea-il-caso-patrick-zaki.html Vai su Facebook
"#Patrick30" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
A quattro anni dalla liberazione nasce il figlio di Zaki - "Pensavo che quella data sarebbe rimasta per sempre legata a una memoria pesante, ... Riporta gazzettadiparma.it
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it