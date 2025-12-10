Patrick Zaki è diventato papà | le foto con mamma Reny e il piccolo Wedd

Patrick Zaki, attivista e studente egiziano, è diventato padre. La nascita del suo primo figlio, Wedd, avvenuta l’8 dicembre, ha portato gioia nella sua famiglia. Zaki, residente a Bologna, condivide momenti speciali con la moglie Reny, mentre il piccolo riempie la loro casa di felicità e affetto.

Fiocco azzurro in casa di Patrick Zaki. L’attivista 34enne che vive a Bologna è diventato papà. Il piccolo Wedd è nato l’8 dicembre. Data che, per un dono del destino, coincide con la liberazione temporanea di Zaki dal carcere in Egitto: dopo 22 mesi di detenzione, infatti, l’8 dicembre 2020, lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

