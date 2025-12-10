Patrick Zaki è diventato papà il piccolo Wedd è nato nel giorno della sua liberazione in Egitto

Il 10 dicembre 2025, giorno della sua liberazione in Egitto, Patrick Zaki è diventato papà. Il piccolo Wedd, il cui nome significa “affetto sincero”, rappresenta un nuovo capitolo nella vita del ricercatore e attivista per i diritti umani, cittadino onorario di Bologna. Un momento di gioia e speranza per Zaki e la sua famiglia.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Patrick Zaki è diventato papà. Nella vita del ricercatore e attivista per i diritti umani, cittadino onorario di Bologna, è arrivato Wedd, il cui nome significa “affetto sincero “. Il piccolo è nato a quattro anni esatti dalla liberazione di Zaki in Egitto. A lui è dedicato un post sul profilo Instagram del genitore con tanto di foto che raccontano la gioia del momento. "Credevo che quel giorno non potesse cambiare significato. fino all’arrivo di Wedd, l’8 December". "Nel giorno in cui, anni fa, avevo ritrovato la mia libertà, pensavo che quella data sarebbe rimasta per sempre legata a una memoria pesante, segnata da un’esperienza difficile da separare dal dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patrick Zaki è diventato papà, il piccolo Wedd è nato nel giorno della sua liberazione in Egitto

