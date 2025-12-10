Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione

Il 8 dicembre, a quattro anni dalla sua liberazione, Patrick Zaki è diventato padre. La nascita del suo bambino segna un momento importante nella sua vita, ricorrendo nello stesso giorno della sua scarcerazione avvenuta nel 2021, dopo un lungo periodo di detenzione iniziato nel febbraio 2020 all’aeroporto del Cairo.

Patrick Zaki è diventato papà l' 8 dicembre, a quattro anni esatti dalla liberazione avvenuta nello stesso giorno del 2021, che segnò la fine della detenzione in Egitto iniziata con l' arresto avvenuto il 7 febbraio 2020 all' aeroporto del Cairo. Lo ha reso noto lo stesso attivista sui social: «Nel giorno in cui, anni fa, avevo ritrovato la mia libertà, pensavo che quella data sarebbe rimasta per sempre legata a una memoria pesante, segnata da un'esperienza difficile da separare dal dolore. Credevo che quel giorno non potesse cambiare significato. fino all'arrivo di Wedd », ha scritto su Instagram.

