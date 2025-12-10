Patrick Zaki diventa papà | la nascita di Wedd a quattro anni esatti dalla liberazione
A quattro anni dalla sua liberazione dall’Egitto, Patrick Zaki celebra un momento di grande gioia: è diventato padre. La nascita di Wedd rappresenta un traguardo importante nella sua vita personale, segnando un nuovo capitolo dopo anni di attesa e sfide.
(Adnkronos) – A quattro anni esatti dalla sua liberazione in Egitto, l’8 dicembre 2021, Patrick Zaki ha condiviso una nuova pagina della sua vita: è diventato padre. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’attivista ha raccontato come una data segnata dal dolore abbia trovato un nuovo significato. "Pensavo che l’8 dicembre sarebbe rimasto per sempre . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
ULTIM'ORA - L’8 dicembre 2021 Patrick Zaki, allora studente al master Gemma dell’Alma Mater, fu scarcerato in Egitto dopo 22 mesi di custodia cautelare. L’altro ieri, a distanza di quattro anni esatti, quella stessa data è tornata a segnare la vita del ricercato - facebook.com Vai su Facebook
Patrick Zaki è diventato papà. Il piccolo Wedd nato il giorno della liberazione dell'attivista, 4 anni fa: «Ora è una data di luce» Vai su X
Patrick Zaki diventa papà: la nascita di Wedd a quattro anni esatti dalla liberazione - A quattro anni esatti dalla sua liberazione in Egitto, l’8 dicembre 2021, Patrick Zaki ha condiviso una nuova pagina della sua vita: è diventato padre. Come scrive adnkronos.com
