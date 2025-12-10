Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21 | astronauti cinesi ispezionano la stazione

Gli astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Shenzhou-21 hanno effettuato una passeggiata spaziale per ispezionare e svolgere lavori di manutenzione all’esterno della struttura, segnando un importante passo nelle operazioni di routine e sviluppo della loro piattaforma orbitale.

(LaPresse) Gli astronauti a bordo della stazione spaziale cinese hanno effettuato una passeggiata spaziale per svolgere una serie di lavori all'esterno della struttura. In un video diffuso dall'emittente statale CCTV, due membri dell'equipaggio dello Shenzhou-21 sono usciti da una porta della stazione prima di iniziare le operazioni, mentre gli altri astronauti a bordo e il personale di terra a Pechino monitoravano ogni fase. Si tratta della prima passeggiata spaziale per questo equipaggio, durante la quale sono state eseguite ispezioni della stazione, installati dispositivi di protezione e fotografate parti danneggiate.

