pass virtus la sicurezza di coppa per volare

Dusko Ivanovic il facilitatore. Nella sfida di lunedì la sua Virtus ha passato una serata di tutta tranquillità, rendendo facile quello che poteva non esserlo. Tortona si era presentata alla Virtus Arena da quarta forza del campionato, invece salvo i 10' iniziali dell'incontro non c'è stata partita, con i bianconeri che hanno risparmiato energie fisiche e mentali e celebrato nel migliore dei modi la serata dedicata a Marco Belinelli. Il merito va condiviso ad una squadra che sta seguendo in tutto e per tutto il suo condottiero Ivanovic. Senza Luca Vildoza rimasto a riposo in vista dei prossimi appuntamenti, Hapoel Tel Aviv e Milano sono già alle porte, e con Carsen Edwards chiamato a fare il "minimo sindacale", nella sfida contro Tortona i bianconeri hanno trovato fluidità in attacco grazie ad una ottima difesa di squadra, dando dimostrazione di forza, prendendo in mano il confronto dal secondo parziale.