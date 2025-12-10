Pass Virtus la sicurezza di Coppa per volare
Nell'ultima sfida di Coppa, la Virtus Bologna ha dimostrato solidità e sicurezza, grazie anche alla guida dell'allenatore Dusko Ivanovic. La squadra ha affrontato la partita con tranquillità, facilitando il percorso verso la vittoria e consolidando la propria posizione in competizione.
Dusko Ivanovic il facilitatore. Nella sfida di lunedì la sua Virtus ha passato una serata di tutta tranquillità, rendendo facile quello che poteva non esserlo. Tortona si era presentata alla Virtus Arena da quarta forza del campionato, invece salvo i 10’ iniziali dell’incontro non c’è stata partita, con i bianconeri che hanno risparmiato energie fisiche e mentali e celebrato nel migliore dei modi la serata dedicata a Marco Belinelli. Il merito va condiviso ad una squadra che sta seguendo in tutto e per tutto il suo condottiero Ivanovic. Senza Luca Vildoza rimasto a riposo in vista dei prossimi appuntamenti, Hapoel Tel Aviv e Milano sono già alle porte, e con Carsen Edwards chiamato a fare il "minimo sindacale", nella sfida contro Tortona i bianconeri hanno trovato fluidità in attacco grazie ad una ottima difesa di squadra, dando dimostrazione di forza, prendendo in mano il confronto dal secondo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Virtus: vittoria e dedica per Belinelli, Final Eight già in tasca Vittoria di autorevolezza per la Virtus Bologna contro Tortona: due punti dedicati a Belinelli e pass per le Final Eight garantito.
Pass Virtus, la sicurezza di Coppa per volare - Nella sfida di lunedì la sua Virtus ha passato una serata di tutta tranquillità, rendendo facile quello che poteva non esserlo.
