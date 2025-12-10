Pasquale Padalino è il nuovo allenatore dell' Us Città di Fasano

Pasquale Padalino è stato nominato nuovo allenatore dell’Us Città di Fasano. Il club ha annunciato ufficialmente la nomina dell’allenatore foggiano, nato nel 1972, durante la serata di ieri, 9 dicembre 2025. La società ha scelto di affidargli la guida della prima squadra in vista delle prossime sfide stagionali.

