Pasolini e Mishima | ad Atreju Giuli Roccella e Mollicone ribaltano i luoghi comuni della sinistra

Al termine del dibattito “Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi” ad Atreju, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme a Roccella e Mollicone, ha ribaltato i luoghi comuni della sinistra, rispondendo agli attacchi con un detto arabo: “i cani abbaiano, la carovana passa”. Un intervento che sottolinea la volontà di affrontare le critiche con fermezza e rispetto delle idee.

“Agli attacchi della sinistra rispondiamo con un detto arabo: i cani abbaiano, la carovana passa”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Radio Atreju dove è intervenuto al termine del dibattito “Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi”. La nuova egemonia della destra di governo passerà attraverso l’ironia, la vera arma tagliente in grado davvero, e da sempre, di azzerare il nemico. “Non siamo quelli dell’amichettismo, ma chi ci accusa fa parte del nemichettismo, che stasera coniamo come termine da cucire addosso a tutti quelli che ci accusano di fare cultura liberamente” dice Giuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pasolini e Mishima: ad Atreju Giuli, Roccella e Mollicone ribaltano i luoghi comuni della sinistra

