Pasolini e Mishima | ad Atreju Giuli Roccella e Mollicone ribaltano i luoghi comuni della sinistra
Al termine del dibattito “Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi” ad Atreju, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme a Roccella e Mollicone, ha ribaltato i luoghi comuni della sinistra, rispondendo agli attacchi con un detto arabo: “i cani abbaiano, la carovana passa”. Un intervento che sottolinea la volontà di affrontare le critiche con fermezza e rispetto delle idee.
“Agli attacchi della sinistra rispondiamo con un detto arabo: i cani abbaiano, la carovana passa”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Radio Atreju dove è intervenuto al termine del dibattito “Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi”. La nuova egemonia della destra di governo passerà attraverso l’ironia, la vera arma tagliente in grado davvero, e da sempre, di azzerare il nemico. “Non siamo quelli dell’amichettismo, ma chi ci accusa fa parte del nemichettismo, che stasera coniamo come termine da cucire addosso a tutti quelli che ci accusano di fare cultura liberamente” dice Giuli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Atreju,incontro su Pasolini e Mishima con Giuli e Roccella. La diretta video Vai su X
Questa sera ad Atreju, con il Ministro Giuli e il Ministro Roccella, per parlare di Pasolini, Mishima e politiche culturali. Vi aspettiamo! @atreju_ufficiale @alessandrogiulireal @eugeniaroccella - facebook.com Vai su Facebook
Ad Atreju l'incontro su Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi, con i ministri Giuli e Roccella. La diretta video - Intervengono Federico Mollicone, deputato FdI e Presidente Commissione Cultura e gli scrittori Camillo Langone e Davide Rondoni ... msn.com scrive
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it