Partita di basket all' Opiquad Arena | tutti i divieti dalle 17.30

Oggi alle 17.30 all'Opiquad Arena di Monza si disputa una partita di basket valida per la Serie A2 2025/2026 tra Blu Basket Bergamo e Fortitudo Bologna. L'evento comporta alcune limitazioni e divieti per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. Di seguito tutti i dettagli sui divieti e le disposizioni previste.

Oggi all'Opiquad Arena di Monza si gioca l’incontro di basket (Campionato di Serie A2 20252026) tra Blu Basket Bergamo e Fortitudo Bologna. Dalle 17.30 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

