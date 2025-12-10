Parmigiano reggiano protagonista della nuova stagione di Masterchef

Il Parmigiano Reggiano, simbolo di eccellenza gastronomica italiana, sarà al centro della nuova stagione di MasterChef Italia. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano annuncia una prestigiosa collaborazione televisiva, che valorizza questa eccellenza casearia e la sua importanza nella cucina italiana.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano annuncia una nuova, prestigiosa collaborazione televisiva: la Dop sarà protagonista della nuova stagione di MasterChef Italia. L'icona del made in Italy agroalimentare entra ufficialmente nella dispensa più ambita d'Italia, dando vita a una partnership.

