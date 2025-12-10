Parma tre educatrici indagate per la morte del bimbo al nido | procura valuta omissioni nella vigilanza
A Parma, tre educatrici sono state indagate in relazione alla morte di un bambino avvenuta presso un asilo. La procura sta valutando possibili omissioni nella vigilanza che potrebbero aver contribuito al tragico evento. Il bambino si era sentito male durante il sonno, perdendo la vita in ospedale.
Tre educatrici indagate per la morte del bimbo in un asilo di Parma. Il piccolo si è sentito male nel sonno ed è deceduto in ospedale. Attesi i risultati dell’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre educatrici sono indagate per il caso del bimbo morto in un asilo nido comunale a Parma. L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare eventuali omissioni nella vigilanza. Lo scrive la Gazzetta di Parma. Il bambino ha iniziato a - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo morto al nido a Parma, tre educatrici indagate Vai su X
Bimbo morto all’asilo a Parma, indagate 3 educatrici - Eseguita l’autopsia, il piccolo aveva iniziato a stare male durante il riposino pomeridiano ... Lo riporta quotidiano.net
