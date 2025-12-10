Parma tre educatrici indagate per la morte del bimbo al nido | procura valuta omissioni nella vigilanza

A Parma, tre educatrici sono state indagate in relazione alla morte di un bambino avvenuta presso un asilo. La procura sta valutando possibili omissioni nella vigilanza che potrebbero aver contribuito al tragico evento. Il bambino si era sentito male durante il sonno, perdendo la vita in ospedale.

