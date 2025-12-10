Parma e Valbonesi Pd | Borghi e montagna la Regione investe Dal governo nessun sostegno

Parma e Valbonesi (Pd) criticano il Governo per la mancanza di supporto ai borghi e alle aree montane dell’Emilia-Romagna, evidenziando invece gli investimenti della Regione in questi territori. Fratelli d’Italia, invece, presenta un progetto di legge che, pur condivisibile nei principi, appare distante dalle politiche concrete in atto a livello regionale e nazionale.

“Fratelli d’Italia arriva oggi a scoprire l’esistenza dei borghi dell’Emilia-Romagna e presenta un progetto di legge che è tanto condivisibile nei titoli quanto sconnesso dalla discussione in atto a livello nazionale e regionale e dalle politiche regionali di sostegno ai territori collinari e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Borghi e aree montane, scontro in Regione: Alice Parma critica proposta di legge di Fratelli d’Italia - Parma e Valbonesi: “Progetto di legge condivisibile nei titoli, ma scollegato dalle politiche regionali e privo del sostegno del governo” ... Secondo altarimini.it

Parma e Valbonesi: “Progetto di legge condivisibile nei titoli, ma scollegato dalle politiche regionali e privo del sostegno del governo” #Rimini #ProvinciadiRimini #Attualita Vai su X