Parma e Valbonesi Pd | Borghi e montagna la Regione investe Dal governo nessun sostegno

Parma e Valbonesi (Pd) criticano la mancanza di sostegni dal governo per i borghi e le zone di montagna dell’Emilia-Romagna, evidenziando invece gli investimenti regionali. Fratelli d’Italia presenta un progetto di legge che, pur condivisibile nei principi, appare distaccato dalle reali politiche di tutela e sviluppo delle aree collinari e montane.

“Fratelli d’Italia arriva oggi a scoprire l’esistenza dei borghi dell’Emilia-Romagna e presenta un progetto di legge che è tanto condivisibile nei titoli quanto sconnesso dalla discussione in atto a livello nazionale e regionale e dalle politiche regionali di sostegno ai territori collinari e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Borghi e aree montane, scontro in Regione: Alice Parma critica proposta di legge di Fratelli d’Italia - Parma e Valbonesi: “Progetto di legge condivisibile nei titoli, ma scollegato dalle politiche regionali e privo del sostegno del governo” ... Come scrive altarimini.it