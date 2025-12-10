Parla il nuovo pentito e incastra i mafiosi di Brancaccio | Gestivano la droga insieme al boss ucciso
Vincenzo Petrocciani, il nuovo pentito, smaschera i boss di Brancaccio, rivelando come gestissero il traffico di droga insieme al boss ucciso. Le sue dichiarazioni ai magistrati rappresentano un colpo durissimo per i vertici della criminalità locale, confermando il suo ruolo di lungo corso nel mondo dello spaccio e fornendo dettagli cruciali per le indagini.
Che con il suo pentimento e le sue dichiarazioni ai magistrati avrebbe potuto inguaiare i "signori della droga" era un dato quasi scontato, perché l'ultimo dei collaboratori di giustizia in ordine di tempo, Vincenzo Petrocciani, con gli stupefacenti ha fatto affari per moltissimi anni.
