‘Parkhotel Laurin’ al top tra mercatini e accoglienza

Situato nel cuore di Bolzano, il ‘Parkhotel Laurin’ si distingue per l’accoglienza calorosa e l’atmosfera natalizia autentica. Tra mercatini scintillanti, profumi speziati e affascinanti passeggiate nel centro, l’hotel invita a vivere il periodo delle feste con stile e relax, offrendo un’esperienza immersiva tra tradizione e comfort.

Nel cuore di Bolzano, tra mercatini scintillanti, profumi speziati e passeggiate nelle vie del centro, il 'Parkhotel Laurin' interpreta il periodo natalizio con stile e autenticità, invitando a vivere la città con passo lento e consapevole. Le esperienze gastronomiche del fine dining 'ConTanima' e del 'Ristorante Laurin', firmate da chef Dario Tornatore, celebrano i sapori della stagione. Già iniziata la produzione di panettoni artigianali in tre versioni: classico, al cioccolato fondente e al miso e cioccolato bianco. La scenografia della 'Glasshouse', ambiente riservato ed elegante, la rende una tappa imperdibile per chi cerca un'esperienza gastronomica raffinata e al tempo stesso giocosa, in particolare in questo momento dell'anno.

