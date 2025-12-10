‘Park Hyatt’ Per le Festività l’esperienza è sensoriale

L’hotel Park Hyatt Milano, iconico cinque stelle lusso che affaccia sulla Galleria Vittorio Emanuele II, si prepara alle Festività accogliendo i suoi ospiti in un’atmosfera unica ispirata alle tradizionali carole di Natale in cui luci, profumi e melodie evocano dolci ricordi. Il tema, ’The Carols of Christmas’, trasforma ogni ambiente in un luogo incantato dove le armonie festive e i gioiosi canti tradizionali diventano protagonisti di un’esperienza sensoriale completa, invitando ospiti e visitatori a riscoprire la meraviglia delle festività. Non può mancare un’offerta gastronomica capace di unire gusto e convivialità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Park Hyatt’. Per le Festività l’esperienza è sensoriale

The Carols of Christmas at AQVAM Spa Quest'anno il Natale al Park Hyatt Milano risuona di nuove armonie. All'AQVAM Spa powered by Beautick, i canti delle feste si trasformano in melodie per il corpo: luci calde, profumi aromatici e trattamenti che diven