Pari di rabbia a Padova persa un’occasione Le dirette concorrenti restano troppo vicine

Terzo posto in solitaria. Il Cesena diventa la più seria contendente della coppia di testa Monza e Frosinone in fuga. Certo, i punti di distacco avrebbero potuto essere due e invece sono quattro dopo la rete subita all’Euganeo, in pieno recupero, nata da un cross sbagliato di Crisetig, toccato da Varas. Ancora una volta, l’ennesima, Mignani nel dopopartita si è trovato ad esprimere rammarico per aver lasciato punti preziosi quando la vittoria sembrava in tasca. Stesso stato d’animo mostrato nel dopopartita di Bari e Monza in concomitanza con altrettante cocenti e immeritate sconfitte esterne. Il calcio è strano e non fa eccezione per il Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it