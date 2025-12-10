Pari di rabbia a Padova persa un’occasione Le dirette concorrenti restano troppo vicine
Un'occasione sfumata a Padova, dove la squadra ha perso punti preziosi nella corsa alla vetta. Le rivali restano vicine, mantenendo aperta la corsa ai primi posti. Il Cesena si afferma come principale antagonista di Monza e Frosinone, ora in fuga, mentre il terzo posto si consolida come obiettivo di grande importanza per le rivali.
Terzo posto in solitaria. Il Cesena diventa la più seria contendente della coppia di testa Monza e Frosinone in fuga. Certo, i punti di distacco avrebbero potuto essere due e invece sono quattro dopo la rete subita all’Euganeo, in pieno recupero, nata da un cross sbagliato di Crisetig, toccato da Varas. Ancora una volta, l’ennesima, Mignani nel dopopartita si è trovato ad esprimere rammarico per aver lasciato punti preziosi quando la vittoria sembrava in tasca. Stesso stato d’animo mostrato nel dopopartita di Bari e Monza in concomitanza con altrettante cocenti e immeritate sconfitte esterne. Il calcio è strano e non fa eccezione per il Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La rabbia dei tifosi dell’Eintracht dopo il pari con l’ultima in classifica: «Che andate a fare a Napoli?»
Questa giornata non è solo commemorativa: è un invito a trasformare la rabbia in azione collettiva. Insieme, possiamo colorare il mondo ma non di rosso – non di sangue. Se sei in difficoltà, ricorda: non sei sola. Con il dipartimento pari opportunità Lega con Vai su Facebook
Pari di rabbia, a Padova persa un’occasione. Le dirette concorrenti restano troppo vicine - Il Cesena diventa la più seria contendente della coppia di testa Monza e Frosinone in fuga. Segnala msn.com
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com