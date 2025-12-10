Parco Primavera lasciato al buio la denuncia dei residenti

Da giorni il Parco Primavera rimane al buio, causando preoccupazione tra i residenti. Nonostante le segnalazioni inviate alle autorità competenti, la situazione non è ancora stata risolta, lasciando il parco senza illuminazione. Questa problematica solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere della comunità locale.

Parco Primavera al buio da giorni. E’ la situazione che denunciano alcuni residenti.La vicenda è stata segnalata al comando della polizia municipale ma al momento l’illuminazione non sarebbe stata ripristinata. I residenti del quartiere di Tuoro evidenziano non solo la pericolosità per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Parco lasciato nel degrado. Cumuli di rifiuti per terra e panchine fatte a pezzi - Vandali in azione: hanno distrutto le sedute e svuotato quasi tutti i cassonetti. Secondo ilrestodelcarlino.it

Torneo Giovanile di Calcio a 5, il 7 dicembre “Io gioco… per la vita!” nel campetto “Giuseppe Errante” del Parco Primavera in Vico Neforo Il consigliere Latella: «Non solo un evento sportivo, ma un messaggio forte e condiviso: lo sport è uno strumento di crescit Vai su Facebook