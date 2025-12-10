Parcheggia la Ferrari in balcone per paura dei ladri | per l' imprenditore non finisce bene

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore decide di parcheggiare la sua Ferrari in balcone per paura di furti, ma l'operazione si rivela fatale. La difficoltà nel trovare un posto sicuro per un veicolo di così alto valore si trasforma in un rischio imprevedibile, mettendo a repentaglio la sicurezza del suo investimento.

Trovare parcheggio è sempre un grande problema, soprattutto nelle grandi città. La ricerca diventa ancor più complessa se il veicolo da posizionare non è una macchina qualsiasi, ma una Ferrari con motore ibrido da 38o cavalli, dal valore di mercato di oltre 300mila euro. L'imprenditore austriaco. 🔗 Leggi su Today.it

