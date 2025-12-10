Parcheggia la Ferrari in balcone per paura dei ladri | per l' imprenditore non finisce bene
Un imprenditore decide di parcheggiare la sua Ferrari in balcone per paura di furti, ma l'operazione si rivela fatale. La difficoltà nel trovare un posto sicuro per un veicolo di così alto valore si trasforma in un rischio imprevedibile, mettendo a repentaglio la sicurezza del suo investimento.
Trovare parcheggio è sempre un grande problema, soprattutto nelle grandi città. La ricerca diventa ancor più complessa se il veicolo da posizionare non è una macchina qualsiasi, ma una Ferrari con motore ibrido da 38o cavalli, dal valore di mercato di oltre 300mila euro. L'imprenditore austriaco. 🔗 Leggi su Today.it
la Repubblica. . Un giovane imprenditore viennese ha parcheggiato sul terrazzo di casa la sua Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano grazie a una gru, con tanto di reportage su TikTok, firmato sternwerk7. Il parcheggio non è piaciuto ai condomini che gli hanno spe - facebook.com Vai su Facebook
Un giovane imprenditore viennese ha parcheggiato sul terrazzo di casa la sua Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano grazie a una gru, con tanto di reportage su TikTok, firmato sternwerk7. Il parcheggio non è piaciuto ai condomini che gli hanno spedito in casa gli is Vai su X
Parcheggia la sua Ferrari in balcone: «Mi è costato migliaia di euro, volevo fare anche una teca di vetro» - Ma un imprenditore austriaco, Amar Dezic, ha risolto il problema con una soluzione piuttosto creativa: anziché trovare un ... Da leggo.it
