Parcheggi straordinari gratuiti estesi fino a mezzanotte Confcommercio | Incrementano i flussi turistici

In vista delle festività natalizie, sono stati estesi fino a mezzanotte i parcheggi straordinari gratuiti, favorendo l’afflusso di visitatori nel centro storico. Questa misura, già attiva da fine novembre, mira a facilitare l’accesso e a sostenere il turismo locale durante il periodo natalizio, contribuendo a creare un’atmosfera più accogliente e vivace in città.

